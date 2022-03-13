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Радник Байдена назвав авіаудар по Яворову "розчаруванням" Путіна

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Вашингтон, Неділя 13 березня 2022 17:26
Радник Байдена назвав авіаудар по Яворову "розчаруванням" Путіна Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що авіаудари російських військ по Яворівському полігону у Львівській області є ознакою розчарування президента РФ Володимира Путіна ходом військових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Путін розчарований тим, що його сили не досягають того прогресу, який, як він думав, вони могли б досягти проти великих міст, включаючи Київ, що він розширює число цілей, що він огризається і що він намагається завдати шкоди в кожній частині країни": - заявив Салліван.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону та Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинули не менше 35 осіб.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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