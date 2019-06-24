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На Совете ООН по правам человека рассмотрят ситуацию в Украине

Новости » Общество    24.06.2019 - 06:30
На Совете ООН по правам человека рассмотрят ситуацию в Украине
Фото: Совет ООН по рпвам человека (Петр Порошенко / Twitter)

Заседание по Украине запланировано на 10 июля

В Женеве в понедельник, 24 июня, открывается 41 сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня сессии, опубликованную на сайте ООН.

В частности, обсуждение положения в Украине запланировано на 10 июля. В этот же день верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступит с докладами по ситуации в Грузии и Никарагуа. 

Положение в Венесуэле будет рассмотрено 5 июля. Диалог с комиссией по расследованию нарушений прав и свобод в Сирии - 2 июля. Также состоится инициированная странами Евросоюза дискуссия по Беларуси. Так, в июле 2018 года государства ЕС инспирировали принятие резолюции по Беларуси, в которой выражена "неизменная обеспокоенность" положением в области прав и свобод в республике (в частности, это смертная казнь). 

Сессия продлится до 12 июля. В этом году Россия не будет входить в число 47 стран - членов Совета.

На 26 июня на сессии запланировано рассмотрение доклада по вопросу убитого в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашогги. В 100-страничном документе говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. 

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Российскую Федерацию на международных площадках.

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