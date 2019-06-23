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Украина начнет новую волну давления на Россию, - Климкин

Новости » Политика    23.06.2019 - 18:40
Украина начнет новую волну давления на Россию, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин рассказал, что они готовят несколько волн давления на международных площадках

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Российскую Федерацию на международных площадках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

Климкин сообщил, что это произойдет, если российская власть до вторника, 25 июня, не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков.

"Это давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение русской морской активности, военной активности", - рассказал глава МИД.

Также он сообщил, что они планируют для этого много вещей, о которых не будет рассказывать на камеру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ООН призвали РФ немедленно освободить украинских моряков. Также глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала РФ соблюдать в оккупированном Крыму свои зобов'язання в соответствии с международными стандартами прав человека и международного гуманитарного права.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкин
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