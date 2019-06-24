ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Раді ООН з прав людини розглянуть ситуацію в Україні

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 06:30
На Раді ООН з прав людини розглянуть ситуацію в Україні
Фото: Рада ООН з рпвам людини (Петро Порошенко / Twitter)

Засідання по Україні заплановано на 10 липня

В Женеві у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний сесії, опубліковану на сайті ООН.

Зокрема, обговорення стану в Україні заплановано на 10 липня. В цей же день верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступить з доповідями щодо ситуації в Грузії і Нікарагуа.

Ситуація у Венесуелі буде розглянута 5 липня. Діалог з комісією по розслідуванню порушень прав і свобод в Сирії - 2 липня. Також відбудеться ініційована країнами Євросоюзу дискусія щодо Білорусі. Так, в липні 2018 року держави ЄС інспірували ухвалення резолюції щодо Білорусі, в якій виражена "незмінна стурбованість" станом у галузі прав і свобод в республіці (зокрема, це смертна кара).

Сесія триватиме до 12 липня. У цьому році Росія не буде входити в число 47 країн - членів Ради.

На 26 червня на сесії заплановано розглянути доповідь з питання вбитого в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні минулого року журналіста Джамаля Хашоггі. У 100-сторінковому документі йдеться, що отримані дані вселяють довірупро  можливу причетність до вбивства високопоставлених осіб, включаючи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках.

Радбез ООН наступного тижня обговорить ситуацію в Криму Україна подала позов в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в окупованому Криму
Новини України права человека
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся