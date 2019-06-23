Госдеп обвинил Россию в преследовании религиозных меньшинств в Крыму

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Крымских татар преследуют за оппозицию к российской оккупации украинского полуострова

Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Россию в ущемление прав и свобод членов религиозных меньшинств, в частности мусульман в оккупированном Крыму. Об этом говорится в обнародованном 21 июня докладе, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

В документе подчеркивается, что в России члены религиозных меньшинств и религиозных организаций меньшинств подвергаются преследованиям, их задерживают штрафуют, заключают в тюрьмы за предполагаемый экстремизм, несмотря на свободу вероисповедания, равные права независимо от религиозных убеждений, предусмотренные российской Конституцией.

В частности, согласно данным российской правозащитной организации "Мемориал", сейчас в России находятся в тюрьме 177 заключенных из-за своих религиозных взглядов, причем большинство из них - мусульмане.

Согласно докладу, в течение года по меньшей мере 11 последователей мусульманского богослова Саида Нурси в Крыму предстали перед судом или были заключены в тюрьму, а четверо осуждены за якобы принадлежность к организации «Хизб ут-Тахрир», еще семь человек задержаны по подозрению в том, что они были членами организации.

В докладе Госдепа в связи с "делом Хизб ут-Тахрир" упоминаются крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Рустем Абилтаров и Зеври Абсеитов, приговоренные к 17 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима судом в Ростове-на-Дону.

"Все четверо были арестованы в Крыму (Украина) в 2016 году по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" и "подготовке к насильственному свержению конституционного строя" и доставлены в Россию", - говорится в докладе.

В Госдепартаменте подчеркивают, что, по мнению правозащитников, этих людей преследуют "за их оппозицию российской оккупации Крыма".

В документе также отмечают, что власти РФ предоставляют Русской православной церкви привилегии, каких не имеет больше ни одна другая церковь или религиозное объединение в стране.

Напомним, Госдеп США призвал Россию обеспечить суд над подозреваемыми в уничтожении пассажирского MH17 в 2014 году на Донбассе, имена которых были обнародованы международной следственной группой.