В Совете Европы заявили о готовности поддержать белорусские реформы

Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Беларусью в проведении необходимых реформ. Страны ЕС уже работали в некоторых отраслях с Минском.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба СЕ.

Она отметила, что ситуация в Беларуси вызывает тревогу. Хотя республика не является членом Совета Европы, две стороны сотрудничали в нескольких сферах, и Беларусь является участницей ряда конвенций СЕ.

"Совет Европы и его экспертные органы готовы сотрудничать с Беларусью для поддержания необходимого процесса реформ", - заявила она.

Генсек организации призвала белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения взглядов и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого жестокого обращения с протестующими.

По ее словам, нужно полностью взаимодействовать с гражданским обществом, и нужно начинать делать это без промедлений.

Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЕС предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента.