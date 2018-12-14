В Совете Европы рассказали о дальнейших шагах реформирования судебной системы

Фото: Режи Брийя (УНИАН)

В СЕ считают, что ключевым достижением реформирования судебной системы стала деполитизация назначения судей

Для продолжения реформирования судебной системы в Украине должны принять закон об адвокатуре, создать Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) и завершить реформирование Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил спецпредставитель генсека Совета Европы в Украине Режи Брийя, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что закон об адвокатуре уже получил положительную оценку Совета Европы.

"Другие шаги пока в процессе. Так, законопроект об адвокатуре уже получил положительную оценку Совета Европы. Также - это создание Высшего антикоррупционного суда, реформа Генеральной прокуратуры. Мы очень рекомендуем довести работу над этими важными вопросами", - заявил Брийя.

По его словам, ключевым достижением реформирования судебной системы стала деполитизация назначения судей.

"Что касается Совета Европы и ее роли, должен настаивать на важности работы Парламентской ассамблеи Венецианской комиссии, а также GRECO (международная организация "Группа государств по борьбе с коррупцией", созданная Советом Европы, - ред.), чьи выводы и рекомендации служили вдохновением для реформы судебной системы. Ключевые достижения реформы - деполитизация процедур для назначения и увольнения судей. Это трансформация четырехчастной системы судов в трехчастную, где Верховный суд является высшим органом", - заявил Брийя.

Напомним, в Совете Европы подчеркивают, что ситуация с невыполнением решений судов в Украине не меняется в лучшую сторону с 2004 года.

РБК-Украина также сообщало, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ, о чем заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

Добавим, в конце ноября глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал низкий уровень доверия украинцев к судебной власти. Вместе с тем, по словам Мингарелли, ситуация улучшилась с 2015 года.