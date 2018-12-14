У Раді Європи розповіли про подальші кроки реформування судової системи

Фото: Режі Брійя (УНІАН)

У РЄ вважають, що ключовим досягненням реформування судової системи стала деполітизація призначення суддів

Для продовження реформування судової системи в Україні мають ухвалити закон про адвокатуру, створити Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) та завершити реформування Генеральної прокуратури. Про це повідомив спецпредставник генсека Ради Європи в Україні Режі Брійя, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що закон про адвокатуру вже отримав позитивну оцінку Ради Європи.

"Інші кроки поки що в процесі. Так, законопроект про адвокатуру вже отримав позитивну оцінку Ради Європи. Також - це створення Вищого антикорупційного суду, реформа Генеральної прокуратури. Ми дуже рекомендуємо довести роботу над цими важливими питаннями", - заявив Брійя.

За його словами, ключовим досягненням реформування судової системи стала деполітизація призначення суддів.

"Що стосується Ради Європи і її ролі, маю наполягати на важливості роботи Парламентської асамблеї Венеціанської комісії, а також GRECO ( міжнародна організація "Група держав по боротьбі з корупцією", створена Радою Європи, - ред.) , чиї висновки та рекомендації слугували натхненням для реформи судової системи. Ключові досягнення реформи - деполітизація процедур для призначення та звільнення суддів. Це трансформація чотиричастинної системи судів у тричастинну, де Верховний суд є найвищим органом", - заявив Брійя.

Нагадаємо, у Раді Європи наголошують, що ситуація з невиконанням рішень судів в Україні не змінюється у кращу сторону з 2004 року.

РБК-Україна також повідомляло, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ, про що заявив генсек РЄ Турбйорн Ягланд.

Додамо, в кінці листопада глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відзначав низький рівень довіри українців до судової влади. Разом з тим, за словами Мінгареллі, ситуація покращилася з 2015 року.