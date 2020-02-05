У Раді Європи взяли санкционную процедуру для країн-порушників

Фото: Рада Європи (coe.int)

Комітет міністрів підкреслює важливість конструктивного діалогу та співпраці

У середу, 5 лютого, Комітет міністрів Ради Європи прийняв нову санкціону процедуру для країн, які скоїли серйозні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

Наголошується, що у своєму рішенні Комітет міністрів підкреслює важливість конструктивного діалогу і співробітництва з метою змусити державу-члена дотримуватися зобов'язань і принципів організації.

"Я вітаю прийняті сьогодні Комітетом міністрів і Парламентською Асамблеєю минулого тижня рішення про прийняття нової процедури. Як заявили міністри закордонних справ Ради Європи на своїй зустрічі в Гельсінкі в травні 2019 року, ця процедура допоможе зробити дії організації більш послідовними і більш ефективними", - заявила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо, 29 січня Регламентний комітет ПАРЄ прийняв нову додаткову загальну процедуру реагування на серйозні порушення країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань. Прийнята резолюція визначає покроковий процес, який в кінцевому підсумку може призвести до рішення Комітету міністрів після попередньої консультації з Асамблеєю діяти відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи.