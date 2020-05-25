В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом опасаются, что после пандемии может вырасти риск использования биологического оружия. Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести большой ущерб людям и экономике.

Это говорится в заключении экспертов, передает Funke Mediangruppe, передает DW.

По данным экпертов, нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Напомним, ранее Трамп заявил о своем большом вкладе в борьбу с терроризмом.

Добавим, ранее украинские правоохранители разоблачили агента ФСБ, который собирал информацию о сотрудниках СБУ.