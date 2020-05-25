У Раді Європи попереджають про загрозу біозброї

Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим
Експерти Ради Європи по боротьбі з тероризмом побоюються, що після пандемії може зрости ризик використання біологічної зброї. Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати великої шкоди людям і економіці.
Це йдеться у висновку експертів, передає Funke Mediangruppe, передає DW.
За даними експертів, нинішня ситуація показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страхітливий потенціал. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано висновку.
Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом.
Додамо, раніше українські правоохоронці викрили агента ФСБ, який збирав інформацію про співробітників СБУ.
Автор: Анастасия Рокитна