Трамп заявил, что внес самый большой вклад в борьбу с терроризмом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп отметил, что Россия, Иран, Ирак, Сирия должны вносить свой вклад в борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил о своем большом вкладе в борьбу с терроризмом. Об этом он сказал во время визита в Индию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В то же время глава Белого дома отметил, что Россия, Иран, Ирак, Сирия должны также вносить свой вклад в борьбу с радикальным исламским терроризмом.

"Я не думаю, что кто-то сделал больше (для борьбы с терроризмом, - ред), чем я", - сказал он.

Трамп напомнил об уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидации лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена и убийстве командующего иранским спецподразделением Кудс Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке в ответ на убийство Сулеймани.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.