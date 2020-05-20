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Правоохранители разоблачили агента ФСБ: тот собирал информацию о сотрудниках СБУ

Новости » Общество     20.05.2020 - 14:50
Правоохранители разоблачили агента ФСБ: тот собирал информацию о сотрудниках СБУ
Фото: герб прокуратуры (РБК-Украина)

Агентом ФСБ оказался бывший украинский правоохранитель

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене завербованному агенту Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Им оказался бывший украинский правоохранитель, который собирал информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины в Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что экс-правоохранитель в 2018 году по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ.

"В обязанности злоумышленника входил, в частности, сбор и дальнейшая передача представителям ФСБ РФ детальной информации в отношении сотрудников СБУ, которые несут службу в Мариуполе. Проведенными оперативно-розыскными мерами установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который проводил вербовку подозреваемого и ставил ему задачи", - сообщили в прокуратуре.

Жителю Мариуполя сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Напомним, в начале мая Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России на передаче секретных данных. Агент собирал данные о разработках в ракетостроении.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области задержали подполковника СБУ и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере. Во время задержания правоохранители изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ФСБподозрениегосизменаагент
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