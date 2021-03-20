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В Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции

Автор: РБК-Украина

В субботу, 20 марта, Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала эту новость разрушительной.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Она подчеркнула, что Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и широко рассматривается как золотой стандарт в международных усилиях по защите женщин и девушек от насилия, с которым они сталкиваются ежедневно.

"Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами", - заявил генсек Совета Европы.

Отметим, что Стамбульскую конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Напомним, сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Ранее Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции.

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