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Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин

Новина українською → Анкара, Суббота 20 марта 2021 12:24
Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин Фото: Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Турция объявила о выходе со Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters.

"Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в стране будут продолжать борьбу по защите прав женщин.

На данный момент конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции.

Также РБК-Украина писало, что Стамбульская конвенция вступила в силу в Хорватии и Греции.

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