У Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

У суботу, 20 березня, Туреччина оголосила про виход зі Стамбульської конвенції . Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала цю новину руйнівною.

Вона підкреслила, що Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни і широко розглядається як золотий стандарт у міжнародних зусиллях із захисту жінок і дівчат від насильства, з якими вони стикаються щодня.

"Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і дуже плачевних, оскільки компрометує захист жінок в Туреччині, по всій Європі і за її межами", - заявив генсек Ради Європи.

Зазначимо, що Стамбульську конвенцію ратифікували 18 країн з 47. У ній сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильства, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а також надано рекомендації щодо розробки комплексної політики.