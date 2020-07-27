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Польша выходит из Стамбульской конвенции

Понедельник 27 июля 2020 18:09
Польша выходит из Стамбульской конвенции
Фото: Збигнева Зебро (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Украина

По словам министра юстиции Збигнева Зебро, Стамбульская конвенция содержит вредоносные идеологические положения

В понедельник, 27 июля, Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции. По словам министра юстиции Збигнева Зебро, Стамбульская конвенция содержит вредоносные идеологические положения.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Сегодня я подал официальное заявление министру семьи, труда и социальной политики, которое Министерство уполномочено инициировать как формальный процесс, связанный с прекращением действия Стамбульской конвенции", - заявил Зебро.

Ранее министр заявлял, что польское законодательство является примерным, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. При этом он отмечал, что в конвенции нет решений по защите женщин, которые бы Польша не выполнила.

Отметим, что Стамбульская конвенция является международным соглашением Совета Европы, направленным против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Правительство Польши подписало Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировало - в 2015 году.

Напомним, Стамбульская конвенция вступила в силу в Хорватии и Греции.

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