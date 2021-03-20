В Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции

В субботу, 20 марта, Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции . Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала эту новость разрушительной.

Она подчеркнула, что Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и широко рассматривается как золотой стандарт в международных усилиях по защите женщин и девушек от насилия, с которым они сталкиваются ежедневно.

"Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами", - заявил генсек Совета Европы.

Отметим, что Стамбульскую конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.