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У Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Новость на русском → Брюссель, Субота 20 березня 2021 18:59
У Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції Фото: Марія Пейчинович-Бурич (coe.int)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 20 березня, Туреччина оголосила про виход зі Стамбульської конвенції. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала цю новину руйнівною.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Вона підкреслила, що Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни і широко розглядається як золотий стандарт у міжнародних зусиллях із захисту жінок і дівчат від насильства, з якими вони стикаються щодня.

"Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і дуже плачевних, оскільки компрометує захист жінок в Туреччині, по всій Європі і за її межами", - заявив генсек Ради Європи.

Зазначимо, що Стамбульську конвенцію ратифікували 18 країн з 47. У ній сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильства, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а також надано рекомендації щодо розробки комплексної політики.

Нагадаємо, сьогодні президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок.

Раніше Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерстві по справах сім'ї, праці та соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції.

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