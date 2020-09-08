В Совете Европы обеспокоены нарушениями прав человека в Беларуси

Сегодня, 8 сентября, генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Беларуси. По ее словам запугивания граждан представителями правительства или другими силами абсолютно неприемлемо и должно быть прекращено.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особенно тревожными являются сообщения о преследовании членов Координационного совета оппозиции Беларуси и "восстановленные аресты представителей гражданского общества и простых манифестантов".

Также Пейчинович-Бурич "призывает руководство Беларуси положить конец этим репрессивным мерам".

"Нет другого пути, кроме вступления в честный и открытый диалог с гражданским обществом для подготовки и безотлагательного проведения необходимых реформ", - резюмировала она.

Напомним, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.