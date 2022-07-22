В Совете ЕС рассказали, как потратят новые 500 млн военной помощи

Почти всю сумму помощи - 490 млн евро - потратят на военную технику, предназначенную для доставки смертоносной силы в оборонительных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Остальная часть помощи в сумме 10 млн евро предназначена для покрытия поставок оборудования и расходных материалов, как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.
Отмечается, что благодаря мобилизованному сегодня пятому траншу стоимостью 500 млн евро вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира для Украины теперь составит 2,5 млрд евро.
Напомним, страны-члены ЕС согласовали выделение Украине пятого транша военной помощи на 500 млн евро.
Кроме этого, послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против РФ.