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В Раді ЄС розповіли, як витратять нові 500 млн військової допомоги

Фото: в Раді ЄС розповіли, як витратять нові 500 млн військової допомоги (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже всю суму допомоги - 490 млн євро - витратять на військову техніку, призначену для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Решта допомоги у сумі 10 млн євро призначена для покриття поставок обладнання і витратних матеріалів, як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.

Зазначається, що завдяки мобілізованому сьогодні п'ятому траншу вартістю 500 млн євро внесок ЄС у рамках Європейського фонду миру для України тепер становитиме 2,5 млрд євро.

Нагадаємо, країни-члени ЄС погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги на 500 млн євро.

Окрім цього, посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти РФ.

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