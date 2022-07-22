Фото: в Совете ЕС рассказали, как потратят новые 500 млн военной помощи (flickr)

Почти всю сумму помощи - 490 млн евро - потратят на военную технику, предназначенную для доставки смертоносной силы в оборонительных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.