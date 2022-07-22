Фото: в Раді ЄС розповіли, як витратять нові 500 млн військової допомоги (flickr)

Майже всю суму допомоги - 490 млн євро - витратять на військову техніку, призначену для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.