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Совет судей хочет наведаться в Окружной админсуд Киева из-за болезни 34 судей

Новости » Политика    11.05.2019 - 18:06
Совет судей хочет наведаться в Окружной админсуд Киева из-за болезни 34 судей
Фото: Окружной админсуд Киева (oask.gov.ua)

В ССУ хотят составить "объективную оценку ситуации"

Совет судей Украины может осуществить мониторинговый визит в Окружной административный суд Киева для выяснения вопросов, связанных с организацией нормальной работы суда в связи с неявкой 34 судей учреждения на квалификационное оценивание. Об этом сообщает пресс-служба ССУ в своем Facebook.

В сообщении отмечается, что представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности.

Совет судей хочет наведаться в Окружной админсуд Киева из-за болезни 34 судей

"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения", - говорится в заявлении.

В ССУ указали, что соответствующее заявление подготовлено ​​в связи с многочисленными запросами от представителей СМИ и интересом общественности к организации работы ОАСК, а также учитывая отдельные заявления о прохождении квалификационного оценки судьями этого суда.

"Согласно Переходным положениям Конституции Украины, все действующие судьи должны пройти квалификационное оценивание. Квалификационное оценивание судей осуществляется в рамках процедур и положений, определенных Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Проходить или не проходить квалификационное оценивание решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такого оценивания приводит к последствиям, предусмотренным законом. Отказ судьи от такого оценивания является основанием для освобождения судьи от должности", - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем ССУ призывает представителей общественности и СМИ "воздержаться от необоснованных заявлений, предположений и манипулятивных призывов".

Напомним, сразу 34 судьи ОАСК, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивания по болезни.

Судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по ПриватБанка. Волк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

Так, 18 апреля этот суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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