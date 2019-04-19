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Глава Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении

Новости » Политика    19.04.2019 - 13:05
Глава Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко обвинили в давлении после заявлений по "ПриватБанку"

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по "ПриватБанку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

В частности, он назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности "авторов" таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его пересмотр, и что в перспективе их ожидает. Считаю, что коллегам следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность", - отметил Вовк.

Глава Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении

 

Напомним, вчера Порошенко на заседании СНБО обратился в Службу безопасности Украины и к генпрокурору с просьбой открыть уголовное дело за решение о незаконности национализации "ПриватБанка". Он также призвал Высшую квалификационную комиссию ускорить оценивание судей для перезапуска Окружного админсуда.

18 апреля суд признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

 

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