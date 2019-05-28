Совет НБУ рекомендовал упростить доступ граждан к рынку гособлигаций

Фото: председатель правления НБУ Яков Смолий и глава совета НБУ Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ

Предложение касаются как гривневых, так и валютных облигаций

Совет Национального банка Украины рекомендовала Кабинету министров внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов в облигации внутреннего государственного займа. Такое решение было принято во время заседания 28 мая 2019 года, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его информации, предлагается упростить доступ физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах. Также возможным вариантом является восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств.

Cреди рекомендаций Совета НБУ с целью снижения валютных рисков увеличивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

Напомним, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинетe министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.