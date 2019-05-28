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Совет НБУ рекомендовал упростить доступ граждан к рынку гособлигаций

Новости » Экономика    28.05.2019 - 13:10
Совет НБУ рекомендовал упростить доступ граждан к рынку гособлигаций
Фото: председатель правления НБУ Яков Смолий и глава совета НБУ Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ

Предложение касаются как гривневых, так и валютных облигаций

Совет Национального банка Украины рекомендовала Кабинету министров внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов в облигации внутреннего государственного займа. Такое решение было принято во время заседания 28 мая 2019 года, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его информации, предлагается упростить доступ физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах. Также возможным вариантом является восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств.

Cреди рекомендаций Совета НБУ с целью снижения валютных рисков увеличивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

Совет НБУ рекомендовал упростить доступ граждан к рынку гособлигаций

Напомним, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинетe министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

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