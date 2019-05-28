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Рада НБУ рекомендувала спростити доступ громадян до ринку держоблігацій

Новини » Економіка    28.05.2019 - 13:10
Рада НБУ рекомендувала спростити доступ громадян до ринку держоблігацій
Фото: голова правління НБУ Яків Смолій і голова ради НБУ Богдан Данилишин (прес-служба НБУ

Пропозиція стосуються як гривневих, так і валютних облігацій

Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету міністрів впровадити окремі механізми розширення бази потенційних інвесторів в облігації внутрішньої державної позики. Таке рішення було ухвалено під час засідання 28 травня 2019 року, повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, пропонується спростити доступ фізичних осіб до ринку ОВДП в національній та іноземних валютах. Також можливим варіантом є відновлення практики запозичень у фізичних осіб за допомогою казначейських зобов’язань.

Також серед рекомендацій Ради НБУ - з метою зниження валютних ризиків збільшувати частку державних внутрішніх гривневих запозичень, поглиблювати ринок державних цінних паперів, подовжувати середньозважену строковість ОВДП.

Рада НБУ рекомендувала спростити доступ громадян до ринку держоблігацій

Нагадаємо, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішнього державного займу (ОВДП) України з початку року зріс більше ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

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