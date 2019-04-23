Совет НБУ утвердил годовую финансовую отчетность центробанка

Годовая финансовая отчетность вскоре будет опубликована

Совет Национального банка Украины на заседании 23 апреля утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год. Об этом председатель НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, на заседании приняты следующие решения:

- Принято к сведению заключение аудиторской фирмы ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка Украины за 2018 год.

- Утвержден отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018 год.

- Утверждена консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2018 год.

- принят к сведению консолидированный отчет об управлении НБУ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Совет принял решение об утверждении распределения прибыли НБУ за 2018 год в сумме 68,5 млрд грн по следующим направлениям

- формирование общих резервов собственного капитала НБУ - 3,5 млрд грн,

- обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины на 2018 год 64,9 млрд грн.

"Эффект от изменения учетной политики в сумме 22 033 млн грн был признан в 2018 году и включен в сумму прибыли к распределению, которая относится к перечислению в государственный бюджет Украины на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Совет также принял решение об опубликовании консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2018 год, , на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины.

Напомним, Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушал отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительству Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.