В НБУ прогнозируют достижение ВВП потенциального уровня уже во II квартале 2018

В Совете ожидают роста цен на товары и услуги в течение года

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют, что рост экономики Украины достигнет своего потенциального уровня уже во II квартале 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Драйвером оживления потребительского спроса сейчас является увеличение доходов населения вследствие повышения социальных стандартов. Согласно прогнозам Национального банка экономический рост должен достичь своего потенциального уровня уже во втором квартале. Ожидается, что благодаря благоприятным условиям торговли, оживлению потребительского и инвестиционного спроса к концу года будет сохраняться положительный разрыв ВВП", - написал он.

В то же время, повышение оплаты труда приведет к росту цен на товары и услуги, обусловленному увеличением производственных затрат.

Кроме того, ожидается также не только подорожание товаров и услуг, входящих в базовый индекс потребительских цен, но и цен и тарифов, регулируемых административно. Факторами повышения последних также рассматривается дальнейшее повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию, цен на грузовые и пассажирские перевозки, а также дорогие энергоресурсы.

Щодо ризиків інфляції та збереження облікової ставки на рівні 17% 24 травня 2018 року Правління Національного банку... Опубліковано Богданом Данилишиним 28 травня 2018 р.

Напомним, согласно обнародованным прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика Украины в ближайшей перспективе будет развиваться в позитивном ключе.