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У НБУ прогнозуютьт досягнення потенційного рівня ВВП вже в II кварталі 2018

НовиниФінанси    29.05.2018 - 12:53
Фото: Богдан Данилишин (НБУ)
Фото: Богдан Данилишин (НБУ)

У Раді очікують зростання цін на товари і послуги протягом року

У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що зростання економіки України досягне свого потенційного рівня вже в II кварталі 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

"Драйвером пожвавлення споживчого попиту зараз є збільшення доходів населення внаслідок підвищення соціальних стандартів. Згідно з прогнозами Національного банку економічне зростання має досягти свого потенційного рівня вже у другому кварталі. Очікується, що завдяки сприятливим умовам торгівлі, пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту до кінця року буде зберігатися позитивний розрив ВВП", - написав він.

У той же час, підвищення оплати праці призведе до зростання цін на товари і послуги, зумовленого збільшенням виробничих витрат.

Крім того, очікується також не тільки подорожчання товарів і послуг, що входять в базовий індекс споживчих цін, а також цін і тарифів, які регулюються адміністративно. Факторами підвищення останніх також розглядається подальше підвищення акцизів на алкогольну і тютюнову продукцію, цін на вантажні та пасажирські перевезення, а також дорогі енергоресурси.

 

Щодо ризиків інфляції та збереження облікової ставки на рівні 17% 24 травня 2018 року Правління Національного банку...

Опубліковано Богданом Данилишиним 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, економіка України в найближчій перспективі буде розвиватися в позитивному ключі.

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Теги публікації: Богдан Данилишин, ВВП, Совет НБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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