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Глава Совета НБУ обвинил правление центробанка в многочисленных преступлениях

Новости » Экономика     09.12.2019 - 13:39
Глава Совета НБУ обвинил правление центробанка в многочисленных преступлениях
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин обвиняет правление НБУ в девальвации, ревальвации и потере 40% ВВП

Глава Совета Национального банка (НБУ) Богдан Данилишин считает, что правление НБУ нарушает Конституцию Украины и принимает решения, которые приводят к крайне негативным последствиям. Об этом написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, правление НБУ получило безграничные полномочия по закону 2015 года.

"Прикрываясь независимостью института, правление принимает никем не контролируемые решения", - написал.

По его словам, Совет НБУ работает в рамках, отведенных законом, и дает рекомендации, обязательные к исполнению только по ограниченному кругу вопросов.

"Следствием этой бесконтрольности является так называемое "очищение банковской системы" 2015-2016 гг., которое нанесло ущерб почти 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепление гривны, что прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решение по монетарной политике и учетная ставка, которая базировалась на личных предположениях членов монетарного комитета, пирамида ОВГЗ и др,", - рассказал он.

Глава Совета НБУ обвинил правление центробанка в многочисленных преступленияхГлава Совета НБУ обвинил правление центробанка в многочисленных преступлениях

Напомним, Совет НБУ 5 декабря 2019 года объявил деятельность правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не отвечает вызовам современного развития Украины.

В НБУ считают, что Совет НБУ вышел за рамки собственных полномочий, приняв решение. В НБУ обратили внимание, никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета Национального банка не имеет. "НБУ продолжает работать в полном составе для реализации возложенной на Национальный банк функций - обеспечения ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту", - заявили в пресс-службе.

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