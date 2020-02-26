Рада НБУ схвалила звіт правління центробанку

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Попри критику окремих дій в цілому звіт схвалено

Рада Національного банку України 25 лютого схвалила звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2019 році. Про це написав голова ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, рада НБУ також дала правлінню центробанку відповідні рекомендації.

Рада НБУ зокрема вирішила:

"Визнати діяльність правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2019 році такою, що хоча й сприяла досягненню затвердженої Основними засадами інфляційної цілі станом на кінець 2019 року, але не повною мірою врахувала ефект перенесення укріплення курсу гривні на споживчі ціни та вплив на економічне зростання в останньому кварталі 2019 року".

Відзначимо, в кінці 2019 році конфлікт між главою Рада НБУ Богданом Данилишиним і правлінням центробанку вийшов в публічну площину.

Нагадаємо, Рада НБУ 5 грудня 2019 року визнала діяльність правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

У НБУ вважають, що Рада НБУ вийшла за межі власних повноважень, ухваливши рішення. У НБУ звернули увагу, жодних правових наслідків для персонального складу правління НБУ дане рішення Ради Національного банку не має.