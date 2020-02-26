ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада НБУ схвалила звіт правління центробанку

Новини » Економіка     26.02.2020 - 10:31
Рада НБУ схвалила звіт правління центробанку
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Попри критику окремих дій в цілому звіт схвалено

Рада Національного банку України 25 лютого схвалила звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2019 році. Про це написав голова ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, рада НБУ також дала правлінню центробанку відповідні рекомендації.

Рада НБУ зокрема вирішила:

"Визнати діяльність правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2019 році такою, що хоча й сприяла досягненню затвердженої Основними засадами інфляційної цілі станом на кінець 2019 року, але не повною мірою врахувала ефект перенесення укріплення курсу гривні на споживчі ціни та вплив на економічне зростання в останньому кварталі 2019 року".

Відзначимо, в кінці 2019 році конфлікт між главою Рада НБУ Богданом Данилишиним і правлінням центробанку вийшов в публічну площину.

Рада НБУ схвалила звіт правління центробанку

Нагадаємо, Рада НБУ 5 грудня 2019 року визнала діяльність правління Національного банку України в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

У НБУ вважають, що Рада НБУ вийшла за межі власних повноважень, ухваливши рішення. У НБУ звернули увагу, жодних правових наслідків для персонального складу правління НБУ дане рішення Ради Національного банку не має.

НБУ надрукував першу партію оновлених 200-гривневих банкнот В Україні створять платформу для виявлення кінцевих власників компаній
Новини України Національний банк УкраїниСовет НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся