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Совет при НАБУ назвал обращение Зеленского дезинформацией

Новости » Политика    23.09.2019 - 16:56
Совет при НАБУ назвал обращение Зеленского дезинформацией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

НАБУ не занимается расследованием всех видов коррупции            

Полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, не распространяются на так называемые бытовые случаи взяток и "откатов". Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля при НАБУ.

В совете отметили, что сегодня президент Владимир Зеленский выступил с призывом к украинцам звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Однако НАБУ расследует только преступления, которые совершили высшие должностные лица - президент, нардепы, министры и так далее. Кроме того, размер ущерба или взятки должен быть равным или превышать сумму 500 прожиточных минимумов - на сегодня 9,6 млн гривен.

"Из-за ложной информации о полномочиях НАБУ горячая линия будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня Зеленский предложил украинцам сообщать о коррупции на "горячую линию". В частности, он заявил, что украинцы не должны молчать, когда сталкиваются с коррупцией, а сообщать об этом в НАБУ.

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