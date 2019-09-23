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Рада при НАБУ назвала звернення Зеленського дезінформацією

Новини » Політика    23.09.2019 - 16:56
Рада при НАБУ назвала звернення Зеленського дезінформацією
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

НАБУ не займається розслідуванням всіх видів корупції

Повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), незважаючи на заяви президента Володимира Зеленського, не поширюються на так звані побутові випадки хабарів і "відкатів". Про це йдеться в заяві Ради громадського контролю при НАБУ.

У раді відзначили, що сьогодні президент Володимир Зеленський виступив із закликом до українців телефонувати на гарячу лінію НАБУ з приводу всіх видів корупції. Однак НАБУ розслідує тільки злочини, які скоїли вищі посадові особи - президент, депутати, міністри і так далі. Крім того, розмір збитків або хабара повинен бути рівним або перевищувати суму 500 прожиткових мінімумів - на сьогодні 9,6 млн гривень.

"Через помилкову інформацію про повноваження НАБУ гаряча лінія буде перевантажена дзвінками про порушення, які не підслідні органу. Такі дії глави держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро і викликати шквал негативу населення в зв'язку з тим, що більшість громадян не є фахівцями в Кримінальному процесуальному кодексі України і повністю довіряють словами президента", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський запропонував українцям повідомляти про корупцію на "гарячу лінію". Зокрема, він заявив, що українці не повинні мовчати, коли стикаються з корупцією, а повідомляти про це в НАБУ.

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Новини України Володимир ЗеленськийкоррупцияНАБУ
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