Совет международных экспертов инициирует рассмотрение почти 50 спорных кандидатур в ВАКС

Иллюстративное фото (opsgram.com)

Вопрос соответствия кандидатов критериям судей ВАКС рассмотрят на специальном совместном заседании ВККСУ и ОСМЭ

Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на специальном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОСМЭ.

Так, на сайте ВККСУ обнародовали информацию о назначенных специальных совместных заседаниях комиссии и совета международных экспертов на 18, 21, 22, 23, 24 и 28 января. На сайте также приведен перечень заветированных ОСМЭ кандидатов.

"Общественный совет международных экспертов совет рада сообщить о завершении процесса отбора кандидатов, вопрос соответствия которых критериям, определенных частью четвертой статьи 8 закона "О Высшем антикоррупционном суде", будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов. Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 кандидатов", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января совет международных экспертов провел четвертое заседание, на котором с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) эксперты обсудили еще 15 кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 января состоялось третье заседание ОСМЭ, в ходе которого новые 12 кандидатов в ВАКС оказались под вопросом у Общественного совета международных экспертов.

Добавим, в середине декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должны создать до февраля 2019 года.