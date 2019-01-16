Рада міжнародних експертів ініціює розгляд майже 50 спірних кандидатур у ВАКС

Ілюстративне фото (opsgram.com)

Питання відповідності кандидатів критеріям суддів ВАКС розглянуть на спеціальному спільному засіданні ВККСУ та ГРМЕ

Громадська рада міжнародних експертів ініціювала розгляд 49 спірних кандидатур на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на спеціальному засіданні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ГРМЕ.

Так, на сайті ВККСУ оприлюднили інформацію про призначені спеціальні спільні засідання комісії та ради міжнародних експертів на 18, 21, 22, 23, 24 та 28 січня. На сайті також наведено перелік заветованих ГРМЕ кандидатів.

"Громадська рада міжнародних експертів рада повідомити про завершення процесу відбору кандидатів, питання відповідності яких критеріям, визначених частиною четвертою статті 8 закону "Про Вищий антикорупційний суд", розглядатиметься на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів. Громадська рада міжнародних експертів ініціювала розгляд 49 кандидатів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня рада міжнародних експертів провела четверте засідання, на якому з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) експерти обговорили ще 15 кандидатів у Вищий антикорупційний суд.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 січня відбулося третє засідання ГРМЕ, у ході якого нові 12 кандидатів до ВАКС виявилися під питанням у Громадської ради міжнародних експертів.

Додамо, у середині грудня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повинні створити до лютого 2019 року.