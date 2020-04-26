Рада наприкінці наступного тижня може розглянути кадрові призначення, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

Депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання

Сьогодні, 26 квітня, голова Верховної ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що наприкінці наступного тижня може відбутися позачергове засідання ВРУ, на якому можуть розглянути кадрові призначення. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Разумков повідомив, що йому відома інформація стосовно того, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання, однак конкретної дати він поки що назвати не може.

"Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня", - сказав голова Верховної Ради.

Крім того, він додав, що на цьому засіданні можуть бути розглянуті кадрові призначення до Кабінету міністрів, проте поки що відповідне подання зі сторони Кабміну не було зареєстровано у ВР.

"Наскільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету міністрів України, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях", - сказав Разумков.

Нагадаємо, голосування у Верховній раді за призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ може взагалі не відбутися.

Сам він сподівається, що Рада проголосує за його призначення до уряду Дениса Шмигаля 30 квітня.