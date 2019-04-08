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Совет Европы заявил о соответствии судебной реформы в Украине своим стандартам

Новости » Политика    08.04.2019 - 15:21
Совет Европы заявил о соответствии судебной реформы в Украине своим стандартам
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В СЕ подчеркивают, что это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой прозрачности"

Судебная реформа в Украине соответствует стандартам Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заключение СЕ, опубликованное 8 апреля на сайте Офиса СЕ в Украине.

Указано, что Совет Европы в 2017-2018 годах провел исследование новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине.

"В течение 2016-2017 гг. в Украине была внедрена фундаментальная судебная реформа с целью изменения процедур отбора и назначения судей и приведения этих процедур в соответствие со стандартами Совета Европы... Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций, изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы", - отмечается в документе.

В СЕ указывают, что это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой публичности и прозрачности".

Кроме того, Совет Европы подчеркивает, что реформа предусматривает "проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине".

Напомним, ранее в Совете Европы положительно оценили выполнение властью Украины решений Европейского суда по правам человека.

Как писало РБК-Украина ранее, президент комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) Георг Става заявил о беспрецедентном уровне прозрачности судебной реформы в Украине.

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