Рада Європи заявила про відповідність судової реформи в Україні своїм стандартам

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У РЄ підкреслюють, що це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері "надзвичайно високої прозорості"

Судова реформа в Україні відповідає стандартам Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на висновок РЄ, опублікований 8 квітня на сайті Офісу РЄ в Україні.

Вказано, що Рада Європи у 2017-2018 роках провела дослідження нових конкурсних процедур добору і призначення суддів, які були запроваджені в рамках судової реформи в Україні.

"Упродовж 2016-2017 рр. в Україні було впроваджено фундаментальну судову реформу з метою зміни процедур відбору і призначення суддів та приведення цих процедур у відповідність до стандартів Ради Європи… Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних та європейських рекомендацій; зміни в цілому відповідають стандартам Ради Європи", - зазначається у документі.

У РЄ вказують, що це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері "надзвичайно високої публічності і прозорості".

Крім того, Рада Європи підкреслює, що реформа передбачає "проведення якісних конкурсних процедур, спрямованих на відбір кращих кандидатів на посади суддів в Україні".

Нагадаємо, раніше в Раді Європи позитивно оцінили виконання владою України рішень Європейського суду з прав людини.

Як писало РБК-Україна раніше, президент комісії Ради Європи з ефективності правосуддя (CEPEJ) Георг Става заявив про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні.