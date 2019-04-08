ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада Європи заявила про відповідність судової реформи в Україні своїм стандартам

Новини » Політика    08.04.2019 - 15:21
Рада Європи заявила про відповідність судової реформи в Україні своїм стандартам
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У РЄ підкреслюють, що це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері "надзвичайно високої прозорості"

Судова реформа в Україні відповідає стандартам Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на висновок РЄ, опублікований 8 квітня на сайті Офісу РЄ в Україні.

Вказано, що Рада Європи у 2017-2018 роках провела дослідження нових конкурсних процедур добору і призначення суддів, які були запроваджені в рамках судової реформи в Україні.

"Упродовж 2016-2017 рр. в Україні було впроваджено фундаментальну судову реформу з метою зміни процедур відбору і призначення суддів та приведення цих процедур у відповідність до стандартів Ради Європи… Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних та європейських рекомендацій; зміни в цілому відповідають стандартам Ради Європи", - зазначається у документі.

У РЄ вказують, що це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері "надзвичайно високої публічності і прозорості".

Крім того, Рада Європи підкреслює, що реформа передбачає "проведення якісних конкурсних процедур, спрямованих на відбір кращих кандидатів на посади суддів в Україні".

Нагадаємо, раніше в Раді Європи позитивно оцінили виконання владою України рішень Європейського суду з прав людини.

Як писало РБК-Україна раніше, президент комісії Ради Європи з ефективності правосуддя (CEPEJ) Георг Става заявив про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні.

У Раді Європи позитивно оцінили виконання Україною рішень ЄСПЛ Рада Європи закликає Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Рада ЄвропиСудова реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся