В Совете Европы положительно оценили выполнение Украиной решений ЕСПЧ

Фото: Кристос Гиакумопулос (flickr.com collegeofeurope)

Прогресса во взаимодействии правительства Украины и ЕСПЧ удалось достичь благодаря проведению судебной реформы

В Европейском суде по правам человека положительно оценивают выполнение властью Украины решений суда. Об этом заявил руководитель генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Гиакумопулос, комментируя доклад комитета министров СЕ об имплементации решений ЕСПЧ в 2018 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что прогресс во взаимодействии правительства Украины и ЕСПЧ удалось достичь благодаря проведению судебной реформы, в том числе и в рамках Плана действий Совета Европы для Украины.

"В отношении Украины комитет смог закрыть 318 дел, что стало результатом тесного сотрудничества и усиления коммуникации с властью, включая эффективное улучшение информирования о делах в отношении отдельных лиц", - сообщили в Совете Европы.

Отмечается, что среди дел против Украины, ЕСПЧ закрыл (то есть по ним было завершено рассмотрение и вынесены решения) в 2018 году, большинство касались неправомерно долгосрочного содержания лиц.

В докладе указано, что комитет министров СЕ закрыл за прошлый год 2705 дел, находящихся на рассмотрении в суде и касающихся наиболее весомых проблем в нарушении прав человека. Кроме Украины, больше всего дел было закрыто и против России (385) и в отношении Турции (372).

На данный момент в Совете Европы остается под контролем еще 6151 дело, которое находится на стадиях рассмотрения.

Напомним, в феврале 2019 года Совет Европейского союза отнес Российскую Федерацию к постоянным нарушителям прав человека.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина увеличила выполнение решений ЕСПЧ на 50 млн гривен.