В Совете Европы заявили о беспрецедентном уровне прозрачности судебной реформы в Украине

Фото: Георг Става (facebook com izak ru institut zakonodatelstvo)

В СЕ назвали Украину единственной страной, которая публично демонстрирует всю процедуру судебной реформы

Президент комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) Георг Става заявил о беспрецедентном уровне прозрачности судебной реформы в Украине. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

Он отметил, что открытость в случае появления негативных замечаний общественности дает возможность судебной власти отреагировать на определенную проблему.

"Ни одна страна, кроме вашей, не демонстрирует всей процедуры (судебной реформы, - ред.) публично. В Украине происходит онлайн-трансляция заседаний, в том числе во время проверки кандидатов на добропорядочность. Это - наиболее чувствительная часть (отбора судей, - ред), но достаточно интересная идея", - отметил он.

Вместе с тем, Става добавил, что чрезмерная публичность может нести и угрозу.

"Нельзя оставлять в стороне вопросы соблюдения личных прав судей, ведь во время собеседования обсуждаются вопросы частной жизни. Такую прозрачность нужно ограничивать. Если Украина стремится к добропорядочности, прозрачности (судебной системы, - ред.), вы должны приучать судей к этому. Возможно, следующие поколения будут наследовать новый опыт", - добавил он.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время презентации отчета проекта Европейского союза "Право-Justic" "Отбор и оценивание судей" 23 ноября отметил, что с 2015 года ситуация с уровнем доверия к судебной власти значительно улучшилась (с 5 до 16%).

"Это означает, что Украина делает очень хорошую работу и способствует росту доверия народа к судебной власти", - заявлял он.

В отчете "Отбор и оценивание судей" указано, что с образованием Совета по вопросам судебной реформы, который ведет регулярную работу с момента своего создания в 2014 году, впервые в украинской истории была сделана практическая попытка перейти от специальных инициатив к более системному подходу к реформам в сфере юстиции.

Кроме того, по результатам опроса, проведенного в сентябре 2018 года проектом USAID "Новое правосудие", 70% юристов поддерживают проведение судебной реформы в Украине.