Совет Европы создал белорусскую контактную группу: у Тихановской раскрыли подробности

В пресс-службе офиса лидера Объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской отметили, что группа сейчас формируется, однако в ее состав войдут представители:

структур Совета Европы;

гражданского общества;

демократических сил.

По словам Тихановской, через контактную группу удастся поднимать вопросы независимости, политических заключенных, обеспечения законности и правопорядка.

"Белорусы теперь будут иметь своих представителей при Совете Европы. Нашей финальной целью является вступление Беларуси в Совет Европы. Создание контактной группы это первый шаг к этому", - добавляет Тихановская.

Советник лидера объединенной белорусской оппозиции Франак Вячорка добавил, что создание структуры Совета Европы является сейчас прецедентом, поскольку страна пока что не считается ее членом.

"Завтра это может не привести к прямым результатам, но это сотрудничество открывает двери для различных программ. Это программы социальной поддержки, обменов, образования и, возможно, даже доступа к Венецианской комиссии. Скорее всего, это будут проекты с гражданским, экспертным сообществом, консультационной помощью. Но, конечно, реализовать такие проекты внутри Беларуси невозможно", - отметил Вячорка.

Также как отметил Вячорка, сейчас есть существующие договоренности с Советом Европы. Например, Беларусь сможет вступить в организацию, когда режим Лукашенко будет свергнут и страна выберет демократическое правительство. Также важно отменить смертную казнь и привести законодательство в соответствие с требованиями Совета Европы.