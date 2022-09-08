Рада Європи створила білоруську контактну групу: у Тихановської розкрили подробиці

В пресслужбі офісу лідерки об'єднаної білоруської опозиції Світлани Тихановської зазначили, що група наразі формується, однак до її складу увійдуть представники:

структур Ради Європи;

громадянського суспільства;

демократичних сил.

За словами Тихановської, через контактну групу вдасться порушувати питання незалежності, політичних в'язнів, забезпечення законності та правопорядку.

"Білоруси тепер матимуть своїх представників за Ради Європи. Нашою фінальною метою є вступ Білорусі до Ради Європи. Створення контактної групи це перший крок до цього", - додає Тихановська.

Радник лідерки об'єднаної білоруської опозиції Франак Вячорка додав, що створення структури за Ради Європи є наразі прецедентом, оскільки країна поки що не вважається її членом.

"Завтра це може не призвести до прямих результатів, але ця співпраця відкриває двері для різних програм. Це програми соціальної підтримки, обмінів, освіти і, можливо, навіть доступу до Венеціанської комісії. Швидше за все, це будуть проєкти із громадянською, експертною спільнотою, консультаційною допомогою. Але, звісно, ​​реалізувати такі проекти всередині Білорусі неможливо", - зауважив Вячорка.

Також як відзначив Вячорка, наразі є існуючі домовленості з Радою Європи. Наприклад, Білорусь зможе вступити до організації, коли режим Лукашенка буде повалений й країна обере демократичний уряд. Також важливо скасувати смертну кару й привести законодавство у відповідність до вимог Ради Європи.