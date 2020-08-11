Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Они обсудили сложную политическую ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает прес-служба президента Литвы.

Науседа призвал институты ЕС активно реагировать на ситуацию в Беларуси и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в стране, уважения демократических ценностей, прав и свобод человека.

В частности, президент Литвы призвал провести внеочередное заседание Совета Европы для обсуждения мер по стабилизации ситуации в Беларуси и обсуждения рычагов воздействия.

В свою очередь президент Совета Европы заверил, что в ближайшие дни проинформирует о возможности проведения подобного саммита и возможностях использования других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие в Беларуси.

Напомним, что оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента выехала в Литву 11 августа.