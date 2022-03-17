Совет Европы прекращает все отношения с белорусскими властями

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все отношения с Беларусью. В частности, все из-за активного участия страны в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Council Europe.
Так, в своем решении Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать во всех заседаниях и мероприятиях организации.
Также это касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав в Беларуси как договаривающейся стороны международных конвенций.
Кроме того, Комитет решил прекратить любое техническое сотрудничество с Беларусью.
Однако, Комитет министров принял решение поддерживать и укреплять отношения с гражданским обществом и оппозицией в эмиграции.
Отмечается, что вскоре будут инициативы.
Ранее мы сообщали, что Россию официально выгнали из Совета Европы.
Также мы писали, что Беларусь разместит у себя еще два российских военных объекта.
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