Совет Европы прекращает все отношения с белорусскими властями

Так, в своем решении Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать во всех заседаниях и мероприятиях организации.

Также это касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав в Беларуси как договаривающейся стороны международных конвенций.

Кроме того, Комитет решил прекратить любое техническое сотрудничество с Беларусью.

Однако, Комитет министров принял решение поддерживать и укреплять отношения с гражданским обществом и оппозицией в эмиграции.

Отмечается, что вскоре будут инициативы.