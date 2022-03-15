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Беларусь разместит у себя еще два российских военных объекта

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Минск, Вторник 15 марта 2022 10:25
Беларусь разместит у себя еще два российских военных объекта Фото: российская армия разместит еще два военных объекта в Беларуси (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Белорусский парламент ратифицировал договор с Россией о размещении двух военных объектов. Договор заключен на 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.

Сообщается, что согласно условиям этого договора, Россия разместит системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанции Военно-морского флота в Вилейке.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что белорусский спецназ отказался участвовать в войне России против Украины.

В то же время опрошенные РБК-Украина эксперты склоняются к тому, что вероятность участия Беларуси в войне России против Украины все еще остается. Несмотря на то, что большая часть белорусской армии начала бунтовать.

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