Совет Европы поприветствовал договоренности ТКГ по обмену пленными

В Совете Европы поприветствовали достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы договоренности об освобождении и обмене пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Совета Европы Даниэля Холтгена в Twitter.

По его словам, сМартин Сайдик сообщил хорошие новости.

"Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности о взаимном освобождении и обмена до конца года лиц, которые удерживаются во время конфликта", - написал Холтген.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что условия обмена пленными были согласованы на видеоконференции, которая состоялась 23 декабря.

Позже эту информацию подтвердили и украинские представители в ТКГ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживается, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

Ранее сообщалось, что формула обмена пленными между самопровозглашенными "республиками" Донбасса и украинской стороной станет известна 28 декабря. Задержка вызвана необходимостью верификации тех, кто отказывается от обмена.