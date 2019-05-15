Климкин рассказал о последствиях возвращения России в ПАСЕ

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин напомнил о том, что Россия не выполняет Минские договоренности

Возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации" всего, что позволяет себе Российская Федерация без никаких шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делают такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности, заявил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин заявил, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия.

"Я же никого не удивлял, когда говорил, что Минск уже длительное время находится в тяжелом коматозном состоянии? А после того, как Россия начала обилечивать украинский Донбасс своими паспортами, разве не очевидно, что Минск превратили в зомби?" - написал Климкин.

Климкин напомнил о том, что Россия не выполняет Минские договоренности.

"И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им ни одного из поставленных условий - они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минска", - заявил он.

Министр отметил, что это он обсудил в Брюсселе со своими коллегами.

"Я был максимально корректным, подбирая слова, а в политкорректность играть больше не будем. А если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - добавил Климкин.

Напомним, Франция призвала страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. В свою очередь, в Украине заявили, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к России, будут расшатывать Совет Европы.