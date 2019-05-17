Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення РФ в ПАРЄ

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Російська Федерація готова відновити сплату внесків до Ради Європи за умови повноправного участі у роботі ПАРЄ"

Комітет міністрів Ради Європи заявив, що вітає участь всіх країн-членів організації вже в червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Всі країни-члени зобов'язані мати право брати участь на рівних умовах в Комітеті міністрів і Парламентської асамблеї, двох статутних органах Ради Європи", - йдеться в заяві, яке поширене за підсумками дводенного засідання Комітету міністрів у Гельсінкі.

Одним з основних зобов'язань країн-членів є виплата внесків у бюджет організації, зазначено в документі.

"Російська Федерація готова відновити сплату внесків до Ради Європи за умови повноправного участі у роботі ПАРЄ", - заявив перший заступник голови комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабар.

Російська Федерація є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014 році після анексії Криму. Тоді Рада Європи припинила право Москви на участь у голосуваннях. У відповідь РФ заморозила свої щорічні внески до бюджету Ради Європи на суму 37 млн доларів.

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення Росії в ПАРЄ запустить процес "нормалізації всього, що дозволяє собі Російська Федерація".

Крім того, Франція закликала члени-країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Росії у ПАРЄ. У свою чергу, в Україні заявили, що спроби повернути Росії у ПАРЄ без виконання нею умов будуть розхитувати Рада Європи.